The road to the Canadian men’s curling championship is officially set. The Montana's Brier returns with a packed round-robin slate, intense Page Playoffs, and wall-to-wall national coverage.
.
************************
Copy Link and Paste For Watching Montana Brier Only $7
.
ዶLive Link: https://t.co/EoYFJIy6P2
.
ዶLive Link: https://t.co/EoYFJIy6P2
.
***************************
Below is a clean, organized breakdown of the full 2026 round-robin schedule, playoff structure, and where to watch — all compiled fresh and formatted for easy reference.
🗓️ Round-Robin Schedule
📌 Draw 1 – Friday, Feb. 27
6 p.m. ET / 3 p.m. PT
Matchups
Newfoundland & Labrador (Young) vs. Nunavut
Newfoundland & Labrador (Gushue) vs. Quebec
Ontario vs. Nova Scotia
Prince Edward Island vs. Canada
📌 Draw 2 – Saturday, Feb. 28
1 p.m. ET / 10 a.m. PT
Matchups
Northwest Territories vs. Saskatchewan (McEwen)
Alberta vs. Manitoba (Calvert)
New Brunswick vs. Manitoba (Dunstone)
Northern Ontario vs. Yukon
📌 Draw 3 – Saturday, Feb. 28
6 p.m. ET / 3 p.m. PT
Matchups
Canada vs. Saskatchewan (Knapp)
Ontario vs. Prince Edward Island
Newfoundland & Labrador (Gushue) vs. Nunavut
Quebec vs. Newfoundland & Labrador (Young)
📌 Draw 4 – Sunday, March 1
8 a.m. ET / 5 a.m. PT
Matchups
Yukon vs. B.C.
New Brunswick vs. Northern Ontario
Alberta vs. Saskatchewan (McEwen)
Manitoba (Calvert) vs. Northwest Territories
📌 Draw 5 – Sunday, March 1
1 p.m. ET / 10 a.m. PT
Matchups
Newfoundland & Labrador (Gushue) vs. Ontario
Nunavut vs. Canada
Prince Edward Island vs. Newfoundland & Labrador (Young)
Nova Scotia vs. Saskatchewan (Knapp)
📌 Draw 6 – Sunday, March 1
6 p.m. ET / 3 p.m. PT
Matchups
Alberta vs. New Brunswick
Saskatchewan (McEwen) vs. Yukon
Northern Ontario vs. Northwest Territories
Manitoba (Dunstone) vs. B.C.
📌 Draw 7 – Monday, March 2
8 a.m. ET / 5 a.m. PT
Matchups
Nunavut vs. Prince Edward Island
Newfoundland & Labrador (Young) vs. Nova Scotia
Saskatchewan (Knapp) vs. Quebec
Canada vs. Ontario
📌 Draw 8 – Monday, March 2
1 p.m. ET / 10 a.m. PT
Matchups
Saskatchewan (McEwen) vs. Northern Ontario
Northwest Territories vs. Manitoba (Dunstone)
B.C. vs. Manitoba (Calvert)
Yukon vs. New Brunswick
📌 Draw 9 – Monday, March 2
6 p.m. ET / 3 p.m. PT
Matchups
Quebec vs. Nova Scotia
Prince Edward Island vs. Saskatchewan (Knapp)
Nunavut vs. Ontario
Newfoundland & Labrador (Young) vs. Newfoundland & Labrador (Gushue)
📌 Draw 10 – Tuesday, March 3
8 a.m. ET / 5 a.m. PT
Matchups
Manitoba (Calvert) vs. Manitoba (Dunstone)
Northern Ontario vs. B.C.
Saskatchewan (McEwen) vs. New Brunswick
Northwest Territories vs. Alberta
📌 Draw 11 – Tuesday, March 3
1 p.m. ET / 10 a.m. PT
Matchups
Ontario vs. Newfoundland & Labrador (Young)
Nova Scotia vs. Newfoundland & Labrador (Gushue)
Quebec vs. Canada
Saskatchewan (Knapp) vs. Nunavut
📌 Draw 12 – Tuesday, March 3
6 p.m. ET / 3 p.m. PT
Matchups
New Brunswick vs. Northwest Territories
Manitoba (Dunstone) vs. Alberta
Manitoba (Calvert) vs. Yukon
B.C. vs. Saskatchewan (McEwen)
📌 Draw 13 – Wednesday, March 4
8 a.m. ET / 5 a.m. PT
Matchups
Nova Scotia vs. Canada
Quebec vs. Nunavut
Newfoundland & Labrador (Young) vs. Saskatchewan (Knapp)
Newfoundland & Labrador (Gushue) vs. Prince Edward Island
📌 Draw 14 – Wednesday, March 4
1 p.m. ET / 10 a.m. PT
Matchups
Manitoba (Dunstone) vs. Yukon
Manitoba (Calvert) vs. Saskatchewan (McEwen)
Northwest Territories vs. B.C.
Alberta vs. Northern Ontario
📌 Draw 15 – Wednesday, March 4
6 p.m. ET / 3 p.m. PT
Matchups
Saskatchewan (Knapp) vs. Newfoundland & Labrador (Gushue)
Canada vs. Newfoundland & Labrador (Young)
Nova Scotia vs. Prince Edward Island
Ontario vs. Quebec
📌 Draw 16 – Thursday, March 5
8 a.m. ET / 5 a.m. PT
Matchups
B.C. vs. Alberta
Yukon vs. Northwest Territories
Manitoba (Dunstone) vs. Northern Ontario
New Brunswick vs. Manitoba (Calvert)
📌 Draw 17 – Thursday, March 5
1 p.m. ET / 10 a.m. PT
Matchups
Prince Edward Island vs. Quebec
Saskatchewan (Knapp) vs. Ontario
Canada vs. Newfoundland & Labrador (Gushue)
Nunavut vs. Nova Scotia
📌 Draw 18 – Thursday, March 5
6 p.m. ET / 3 p.m. PT
Matchups
Northern Ontario vs. Manitoba (Calvert)
B.C. vs. New Brunswick
Yukon vs. Alberta
Saskatchewan (McEwen) vs. Manitoba (Dunstone)
🏆 Page Playoffs Schedule
Date
Time (ET / PT)
Game
Friday, March 6
Noon / 9 a.m.
Page 1–2 Qualifiers
Friday, March 6
6 p.m. / 3 p.m.
Page 3–4 Qualifiers
Saturday, March 7
Noon / 9 a.m.
Page 3–4 Game
Saturday, March 7
6 p.m. / 3 p.m.
Page 1–2 Game
Sunday, March 8
Noon / 9 a.m.
Semifinal
Sunday, March 8
6 p.m. / 3 p.m.
Final
📺 Official Broadcast Information
In Canada, the Montana’s Brier 2026 will be broadcast live on TSN (The Sports Network).
TSN provides:
Live game coverage
Play-by-play commentary
Expert curling analysis
Featured match broadcasts
National reach across Canada
TSN remains the primary television home for elite competitive curling in Canada.dfgdgtj